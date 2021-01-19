هل يحد انقطاع سيجنال من توافد مستخدمى واتساب إليها؟



استفاد تطبيق المراسلات الفورية سيجنال من أذمة خصوصية تطبيق "واتس آب" حيث تدفق ملايين المستخدمين لتحميل منصته على هواتفهم لمخاوف تتعلق بمشاركة بيانات العملاء مع شركة فيسبوك الأم، وعلى الرغم من تدفق المستخدمين على التطبيق إلا أن سيجنال تعرض لعطل أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد كبير من مستخدميه لمدة 24 ساعة قبل أن يتعافى وفقا لموقع engadget.



ووفقًا لتقارير Android Police ، تعافت Signal من انقطاع الخدمة الذي أصاب خدمة الدردشة الآمنة لأكثر من يوم، وأصبحت المراسلة وحتى عمليات تسجيل الدخول غير موثوقة، حيث تعاملت الشركة مع تدفق مستخدمي WhatsApp الذين كانوا قلقين من أن سياسة الخصوصية الجديدة للنظام الأساسي قد تعرض بياناتهم للخطر.



وعلي الرغم من عدم التأكد من عدد المستخدمين الذين أضافتهم Signal في الأيام الأخيرة، ولكن Apptopia قالت لصحيفة نيويورك تايمز إنه كان هناك 1.3 مليون اشتراك جديد في 11 يناير وحده، واستفاد تليجرام أيضًا من مخاوف "واتس آب"، حيث أضاف 25 مليون مستخدم جديد في ثلاثة أيام فقط.



وأكد "واتساب" أن الهجرة كانت نتيجة للارتباك، وشددت على أنها لا تستطيع قراءة الرسائل، ومع ذلك، فقد حدث الضرر بالفعل - كان الكثيرون مقتنعين بأن "واتس آب" سيشارك الدردشات مع فيسبوك الأم.



ووفقا للتقرير يشير انقطاع Signal والانتعاش الممتد إلى أن الطلب لا يزال قويًا، مقارنة لما كانت عليه من قبل بإمتلاكها 20 مليون مستخدم نشط منذ ديسمبر الماضي، في حين كان لدى WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم في فبراير الماضي، وهو ما يفرض التساؤل بما إذا كان بإمكان Signal الاستفادة من هذا الزخم بعد انتهاء الضجة أم لا.



