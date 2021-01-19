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"الأحوال المدنية" تنجز أكثر من 181 ألف مُعاملة خلال العام الماضي

19 كانون ثاني / يناير 2021 07:18

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غزة-الرأي

أنجزت مكاتب دوائر الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية -الشق المدني، في محافظات قطاع غزة 181 ألف و755 معاملة للمواطنين خلال عام 2020 الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للأحوال المدنية، أنجزت دوائر الأحوال المدنية في المديريات الخمس والمقر المركزي للأحوال المدنية 102 ألف و163 معاملة خاصة ببطاقات الهوية تنوعت بين (أولى – بدل تالف – بدل فاقد).

وأوضح التقرير أن مكاتب الأحوال المدنية أنجزت 6 آلاف و371 معاملة شهادة ميلاد تنوعت بين (نسخة أولى – نسخة ثانية – استبدال ميلاد -ميلاد مغتربين)، بالإضافة إلى 3 آلاف و458 معاملة مواليد بالخارج.

كما وأتمت 3 آلاف و208 معاملات شهادة وفاة تنوعت بين (نسخة ثانية – وفاة مغتربين -استبدال وفاة)، بالإضافة إلى "1154" بطاقة تعريف (أولى – بدل تالف – بدل فاقد)، و3 آلاف و401 معاملة تصحيحات بأنواعها.

الجدير ذكره أن الإدارة العامة للأحوال المدنية تختص بإصدار بطاقة الهوية، وشهادات الميلاد والوفاة والتواصل مع الجهات المختصة بسجل السكان.

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