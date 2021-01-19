"شؤون الأجانب" تصدر أكثر من 4 آلاف وثيقة خلال العام الماضي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 4 آلاف و227 وثيقة رسمية للزوار الأجانب والمغتربين خلال العام المُنصرم.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الإدارة، أنجزت دائرة الإقامات "667" معاملة طلب موافقة دخول زائر أجنبي، و"120" معاملة طلب تصريح إقامة مؤقتة، بالإضافة إلى "336" معاملة موافقة دخول متعدد السفر و"119" طلب تجديد إقامة سنوية (لمدة 6 شهور)، و35 معاملة أخرى مختلفة.

وأفاد التقرير أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت عبر مكتبها الرئيسي "385" إفادة خاصة بحركة فتحة وإغلاق المعبر، و739 معاملة استعلام مغادرة مواطن في الخارج، و"245" إفادة عدم إقامة، بالإضافة إلى 38 إفادة له حق المغادرة والعودة.

وبيَّن التقرير أن الدائرة أنجزت منذ بداية العام 182 إفادة حالة وجود في القطاع و "71" إفادة "إقامة"، إضافةً إلى "1290" معاملة تنوعت ما بين (إثبات وصول، إثبات مغادرة، إثبات إرجاع، وعدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب، وعدم مغادره).

يذكر أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب هي حلقة الوصل بين قطاع غزة والوافدين الأجانب.