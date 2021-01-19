وكالة الرأي الفلسطينية "الأحوال المدنية" تنجز أكثر من 181 ألف مُعاملة خلال العام الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنفذ 17 مهمة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" و"هيئة المعابر والحدود" تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية سيدة تعثر على خاتم زواجها بعد أن فقدته في ماء البحر وكالة الرأي الفلسطينية "المنحوس" يتخلص من قرص تخزين عليه "ملايين الدولارات" وكالة الرأي الفلسطينية هل يحد انقطاع سيجنال من توافد مستخدمى واتساب إليها؟ وكالة الرأي الفلسطينية هل يعود تطبيق Parler للعمل من جديد؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيفية الوصول إلى ميزات Gmail الجديدة قبل الآخرين وكالة الرأي الفلسطينية 4 أضرار يسببها زلال البيض لمريض الحساسية والكبد والكلى وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للبقاء بصحة أفضل فى الشتاء
أخبار » الأخبار الحكومية

"شؤون الأجانب" تصدر أكثر من 4 آلاف وثيقة خلال العام الماضي

19 كانون ثاني / يناير 2021 07:20

1
1

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 4 آلاف و227 وثيقة رسمية للزوار الأجانب والمغتربين خلال العام المُنصرم.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الإدارة، أنجزت دائرة الإقامات "667" معاملة طلب موافقة دخول زائر أجنبي، و"120" معاملة طلب تصريح إقامة مؤقتة، بالإضافة إلى "336" معاملة موافقة دخول متعدد السفر و"119" طلب تجديد إقامة سنوية (لمدة 6 شهور)، و35 معاملة أخرى مختلفة.

وأفاد التقرير أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت عبر مكتبها الرئيسي "385" إفادة خاصة بحركة فتحة وإغلاق المعبر، و739 معاملة استعلام مغادرة مواطن في الخارج، و"245" إفادة عدم إقامة، بالإضافة إلى 38 إفادة له حق المغادرة والعودة.

وبيَّن التقرير أن الدائرة أنجزت منذ بداية العام 182 إفادة حالة وجود في القطاع و "71" إفادة "إقامة"، إضافةً إلى "1290" معاملة تنوعت ما بين (إثبات وصول، إثبات مغادرة، إثبات إرجاع، وعدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب، وعدم مغادره).

يذكر أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب هي حلقة الوصل بين قطاع غزة والوافدين الأجانب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟