"الشؤون العامة" تُنجز أكثر من 18 ألف معاملة خلال العام الماضي

غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 18 ألف و605 معاملة خلال عام 2020 الماضي.

وذكر تقرير إحصائي صادر عن الإدارة، أن دائرة الإشراف والمتابعة نفذت 1605 معاملة تنوعت ما بين (تسجيل واعتماد جمعيات محلية وفروع لجمعيات أجنبية -اعتماد مجالس إدارة جمعيات محلية جديد ومعدل – تدقيق ورقابة "الميزانية الخاصة بالجمعيات – استشارات قانونية -جولات متابعة وتفتيش وتدقيق).

وحسب التقرير قدمت الإدارة 16 ألف و809 شهادات حسن سيرة وسلوك للمواطنين، بالإضافة إلى إتمام 191 معاملة تسجيل وتجديد كتبة عرائض.

وأوضح التقرير أن عدد الجمعيات المسجلة خلال عام 2020 المُنصرم بلغ 989 جمعية تنوعت ما بين (أجنبية – محلية).

يذكر أن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية تشرف على متابعة شؤون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من حيث التسجيل والمتابعة الإدارية، والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى متابعة الشؤون العامة للمواطن الفلسطيني وإصدار توصيات عدم الممانعة للمنظمات غير الحكومية.