"شؤون العشائر" تُنجز أكثر من 7 آلاف قضية خلال العام الماضي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة خلال العام الماضي 7 آلاف و324 قضية مُجتمعية متنوعة تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.

وتتنوع تلك القضايا المعالجة بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

وأوضح التقرير، أن لجان الإصلاح في مديرية داخلية غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة "2322" قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال "1400" قضية.

بدورها، أنجزت لجان إصلاح خانيونس "1273" قضية، بينما أنجز في محافظة رفح "1769" قضية، في حين أنجزت داخلية الوسطى "560" قضية منذ مطلع العام الماضي.

من جانبه أكد رياض الزيتونية مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح على حرص الإدارة الشديد على مدار الساعة على إصلاح ذات البين.

الجدير ذكره أن 90 لجنة إصلاح تنتشر في جميع محافظات قطاع غزة، تواصل الليل بالنهار لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي، من خلال التوفيق بين الناس، وإصلاح ذات البين، ومعالجة الخلافات بين المواطنين.