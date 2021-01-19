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اعتقالات واقتحامات لقرى في نابلس

19 كانون ثاني / يناير 2021 08:14

نابلس- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عدة شبان بينهم شقيقان في عمليات دهم لقرى محافظة نابلس.

وداهمت دوريات الاحتلال بلدة سالم شرقي نابلس واعتقلت الشقيقين عبد الرحمن وأدهم إياد جبور. كما تمركزت في عدة أحياء بالبلدة.

واقتحمت قوة أخرى المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من شارع القدس باتجاه قرية كفر قليل حيث داهمت منزل تامر عامر في القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل من منطقة اللحف، حيث شرع جنود الاحتلال بإلقاء قنابل الصوت.

وكان مستوطنون قد انتشروا الليلة الماضية على حاجز زعترة جنوبي نابلس بعد ساعات من أعمال الاستفزاز في بلدتي عصيرة القبلية ومادما جنوبي نابلس.

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