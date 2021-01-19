"صباح" يطلع على جهوزية افتتاح العيادات الخارجية في"اليمن السعيد"

غزة- الرأي

اطلع وفد من الادارة العامة للمستشفيات برئاسة مديرها العام الدكتور عبد السلام صباح، على جهوزية العيادات الخارجية تمهيداً لافتتاحها بمستشفى "اليمن السعيد" بالأيام القليلة القادمة، وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور شوقي سالم وأعضاء مجلس ادارته.

وبحث د.صباح مع إدارة المستشفى الآلية والسياسة المطروحة لعمل العيادات الخارجية المزمع افتتاحها قريبا وذلك بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها، مستمعاً لملاحظات مدير المستشفى ومدراء الادارات الطبية، والتمريضية، والادارية والمالية بالمستشفى اطلع خلالها على الوضع العام بالمستشفى والحاجة الملحة لافتتاح الطوابق الجديدة لاستيعاب المرضى وتقديم خدماتها الصحية بعد تخصيص نصف اقسام المستشفى لخدمات قسم كوفيد19 بالمستشفى.

و حول متابعته لكيفية التعامل مع ملف كوفيد19 والعمل بالمستشفى، قال د.صباح:" بحمد الله وصلنا لمرحلة انطلاق عمل العيادات الخارجية بما يتماشى مع سياسات الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع وطرق مكافحته وفق برتوكولات وسياسات الوزارة، مباركاً لإدارة المستشفى قرب الانتهاء من تجهيز مركز نور الكعبي لغسيل الكلى الذي من المقرر استلامه أواخر الشهر الحالي ليعمل على تقديم خدماته لمرضى الكلى بشمال غزة" .

وأشاد بجهود إدارة المستشفى الاندونيسي والعاملين حيث يحظون بدعم وتقدير كبير لجهودهم المبذولة على كافة الاصعدة والميادين لتقديم كافة الخدمات الصحية لأهلنا بشمال غزة.

من جانبه، قال د.سالم " استطعنا تجاوز هذه المرحلة بفضل تكاثف الجهود من جميع الطواقم العاملة بالمستشفى حيث بذل العاملون والادارة جهدا فاق التوقعات وبإشادة الجميع للحفاظ على استمرارية العمل رغم التحديات والصعوبات التي لازالت ترافق عملنا".

وتطرق إلى آلية توزيع الاقسام المقترحة للتوسعة الجديدة بالمستشفى وسعة المستشفى بعد التوسعة، مباركا لأهلنا بشمال غزة افتتاح العيادات بالأيام القادمة لتقدم خدماتها للمراجعين والمرضى.

و نوه المدير الطبي للمستشفى د. محمد أبو ندى الى وضع خطة للمحافظة على عمل الطواقم الطبية داخل أقسام العيادات الخارجية وفق توزيع المهام والاحتياجات المطلوبة، مبينا بأن العيادات ستعمل بسعة وخطة مختلفة عن السابق وذلك لعدة اعتبارات اولها مكافحة فيروس كوفيد19 عن طريق تخفيف الازدحام داخل أقسام العيادات.

وبين المدير الاداري والمالي.

د. كمال النونو المدير الإدارى والمالى للمستشفى، أفاد بأن هناك آلية جديدة لعملية تفويج المراجعين بالعيادات تتطلب الحجز المسبق والتزام المريض باليوم والموعد المخصص له وعدم مصاحبته لمرافق الا اذا كانت الحالة تحتاج لذلك، مبينا بأن العيادات ستبدأ بالأيام الاولى بعمل أقسام مرضى الكلى، القلب، الاعصاب، والروماتزم تدريجيا وصولا لعمل كافة أقسام العيادات الخارجية.

وانطلق الوفد في جولة ميدانية أطلع خلالها على الطوابق الجديدة بالمستشفى والعيادات الخارجية باليمن السعيد، علما بأنه سيتم افتتاح اقسام العيادات الخارجية بشكل تدريجي في الايام القادمة حيث ستبدأ بسبع أقسام وصولا لعمل كافة أقسام العيادات الخارجية.