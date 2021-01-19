مستشفى شهداء الاقصى تُطلع وفداً من نواب الوسطى على أهم المشاريع

الوسطى- الرأي

استقلبت مستشفى شهداء الاقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفداً من نواب نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المحافظة الوسطى.

وضم وفد النواب النائب الدكتور سالم سلامة والنائب الدكتور عبد الرحمن الجمل، وكان في استقبالهم الدكتور كمال خطاب مدير المستشفى ورئيس لجنة الطوارئ في الوسطى، ورؤساء الأقسام في المستشفى.

وأثنى وفد النواب على الجهود التي تقوم بها إدارة المستشفى في خدمة المواطنين في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

بدوره اطلع الدكتور كمال خطاب مدير المستشفى ورئيس لجنة الطوارئ في المحافظة وفد النواب على أهم المشاريع التي تقوم بها إدارة المستشفى خاصة فيما يتعلق بتوسعة المستشفى والى أي المراحل وصلت، وفي مساق آخر اطلع الدكتور كمال خطاب على أهم إنجازات لجنة الطوارئ في مواجهة جائحة كورونا والخطط المعدة للحد من انتشار الفيروس، واهم المعيقات التي تعيق عمل اللجنة.

وفي نهاية اللقاء شكرت إدارة المستشفى على زيارتهم واهتمامهم ومساندتهم المستمرة لإدارة المستشفى.