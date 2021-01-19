هنية" يستنكر استهداف ملعب الشهيد "ياسر عرفات" بالقدس المحتلة

غزة- الرأي

استنكر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لملعب الشهيد “ياسر عرفات” في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بإطلاقها وابل من القنابل الغازية، خلال تواجد اللاعبين في الملعب.

وأوضح هنية أن استهداف الملاعب والرياضيين أصبح سياسة ممنهجة لدى الاحتلال، وتسببت في أضرار مادية وبشرية كبيرة وعطلت الكثير من البرامج والأنشطة الرياضية، وأضاف أن المؤسسات الرياضية الدولية مطالبة اليوم بأن تأخذ دورها في منع هذه الجرائم والاستهداف المتكرر للرياضة الفلسطينية.

وأكد أن هذه الجرائم لن تكسر عزيمة الرياضيين وستزيدهم إصرار على مواصلة نشاطهم الرياضي، وممارسة حقهم الطبيعي في كافة الملاعب والأندية الرياضية.