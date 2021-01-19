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وزارة الأسرى وهيئة الشباب توزعان كسوة الشتاء على أبناء الأسرى

19 كانون ثاني / يناير 2021 10:22

وزارة الأسرى وهيئة الشباب توزع كسوة الشتاء على أبناء الأسرى
وزارة الأسرى وهيئة الشباب توزع كسوة الشتاء على أبناء الأسرى

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأسرى والمحررين، وبالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، بتنفيذ حملة كسوة شتاء، والتي تستهدف أبناء أسرى قطاع غزة المتواجدين داخل سجون الاحتلال، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي والنفسي لأبناء الأسرى ورعايتهم.
وأوضح مدير العلاقات العامة أ.صابر أبو كرش، أن هذه الحملة تأتي من منطلق حرص الوزارة الدائم على دعم أبناء الأسرى والاهتمام بهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها أن تخفف ولو جزء بسيط من معاناتهم، وهم محرومين من رؤية آبائهم.
وأشار أبو كرش أن هذا المشروع يستهدف جميع أبناء الأسرى من الفئة العمرية ( 6 سنوات وحتى 15 سنة .
وأكد أن الوزارة تبذل كل ما بوسعها في سبيل التخفيف من معاناة ذوي الأسرى وأبنائهم، وهي تأتي لمسة وفاء لإدخال الفرحة والسرور، خاصة في ظل الحرمان الذي يعيشونه.
وشكرت وزارة الأسرى الهيئة العامة للشباب والثقافة على جهودهم المبذولة، والتى تأتي في اطار حرص الكل الفلسطيني على خدمة قضية الأسرى

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