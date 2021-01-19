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بلدية غزة و"الهيئات المحلية" تبحثان تطورات مشروع المدن المتكاملة

19 كانون ثاني / يناير 2021 10:28

بلدية غزة و"الهيئات المحلية" تبحثان تطورات مشروع المدن المتكاملة
بلدية غزة و

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع مدير صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية – مكتب غزة م. معتز محيسن، وفريق مشروع المدن المتكاملة والتنمية المحلية (ICUD)، آخر التطورات المشروع، واطلعوا على سيناريوهات النمو الحضري للمدينة. 

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في قاعة المجلس البلدي بمقر البلدية الرئيس، بحضور منسقة المشروع م. شروق جابر، وأعضاء اللجنة المكلفة من بلدية غزة بمتابعة المشروع.

وعرضت م. جابر، على الحضور نتائج تطبيق الأداة في المناطق الحضرية الخمس المستهدفة وهي: رام الله والبيرة، نابلس، الخليل، بيت لحم، غزة. فيما اطلع منسق لجنة البلدية م. أيمن أبو شعبان، المجتمعون على تطورات العمل في المشروع، وما تم إنجازه والخطوات القادمة. 

واستمع فريق العمل إلى ملاحظات رئيس البلدية ومدير مكتب الصندوق في غزة حول الخطوات المنجزة وآرائهم بالخصوص، وأثنيا على الجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع والخطوات المنفذة، وأكدوا على دعمهم للخطوات المقرر تنفيذها في الفترة القادمة.

وشدد د. السراج على ضرورة إنجاح هذا المشروع من خلال دعم الخطوات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية وتعميمها على كافة الهيئات المحلية العاملة في قطاع غزة، مشيدًا بهذا المشروع الاستراتيجي الذي يسهم بشكل كبير في تطوير عملية التخطيط الحضري للمدينة.

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