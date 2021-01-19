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ويؤكدان على جودة التحقيقات وإرساء الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة والشرطة بغزة يناقشان ملفات الصلح الجزائي والتيسير على جمهور

19 كانون ثاني / يناير 2021 10:37

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غزة- الرأي

أكد رئيس نيابة غزة - الدائرة الأولى المستشار صلاح الدريوي، على تكامل الأدوار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء الملف الجزائي بشكل دقيق؛ بما يحقق عدالة الإجراء، وسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية الصادرة عن أعضاء النيابة، التي ترسخ العدالة وسيادة القانون، مع تطبيق الحيادية مع كافة أطراف الملف الجزائي.

جاء ذلك خلال اجتماعه بنائب شرطة المحافظة المقدم هاشم السرحي، وحضور أعضاء نيابة غزة (الدائرة الأولى والثانية)، ومفتشي التحقيق في المراكز الشرطية. 

وشمل اللقاء مناقشة آليات تنفيذ ملفات الصلح الجزائي، والتيسير على جمهور المواطنين، وتعزيز أوجه التواصل بين وكلاء النيابة ومفتشي التحقيق؛ لتعزيز الاستقرار والأمن ونصرة الضعفاء، وضبط الإجراءات المتخذة في بناء الملف الجزائي، والتنسيق لإعداد دورات تدريبية للمحققين في كافة المحافظات؛ لتطوير جودة الأداء، والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية.

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