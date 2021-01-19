الصحة تبحث تلبية احتياجات المرضى مع مؤسسة "كاريتاس"

غزة- الرأي

بحث الوكيل المساعد بوزارة الصحة د.مدحت محيسن، سبل التعاون المشترك وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لتلبية احتياجات المرضى مع مؤسسة "كاريتاس" الأهلية.

وقال د. محيسن، إن الوزارة تسعى دوماً لتقديم الخدمات المتكاملة وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة، مؤكدا على أهمية الشراكة والتوافق في وضع الخطط المشتركة منها آلية عمل التطبيب عن بعد، وعمل العيادات الطبية المتنقلة وسبل تطويرها.

وشدد على أهمية تقديم الخدمات الصحية وضرورة الاستفادة الكاملة من المؤسسات الصحية الأهلية في دعم المنظومة الصحية المتكاملة، لافتاً الى أهمية التشارك في النظام المعلوماتي ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية.