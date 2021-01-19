بلدية خان يونس تنهي مواءمة شارع لخدمة 6 من ذوي الإعاقة

خان يونس- الرأي

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مشروع مواءمة شارع فرعي في حي الشيخ ناصر يقع على شارع صلاح الدين يخدم (6) حالات من ذوي الإعاقة الحركية وذلك للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في إعادة الدمج بالمجتمع.

وبين رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، أن البلدية قد بادرت إلى تنفيذ المشروع الذي يخدم شريحة عزيزة من أبناء شعبنا من ذوي الإعاقة وذلك لمساعدتهم في قضاء احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن الشارع الذي تمت موائمته يخدم إلى جانب المعاقين مجموعة السكان الذين كانوا يعانون من ارتفاع منسوب المياه بالشارع خلال موسم مياه الأمطار نتيجة لوقوعه في منطقة منخفضة.

وأوضح م. البطة أن تنفيذ أعمال موائمة الشارع تم بشكل طارئ بتمويل من إيرادات البلدية ضمن مسئوليتها المجتمعية للتخفيف من معاناة الشرائح المهمشة سيما من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن العام الجاري سيشهد تدخلات كثيرة من البلدية من أجل مواءمة أكبر عدد ممكن من الشوارع للمصابين وذوي الإعاقة وكبار السن لخدمة السكان في ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبه بين م. عبد الله خلف مشرف البلدية على تنفيذ المشروع أنه تم توريد بلاط انترلوك وقامت طواقم قسم الصيانة التابعة لدائرة الصيانة والتشغيل بتوفير الكادر البشري من مهندسين وعمال لتأهيل الشارع الترابي على الوجه الأكمل بعد إتمام عملية الرفع المساحي لتحديد المناسيب المطلوبة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ شبكة تصريف مياه للأمطار وربطها مع الخط الرئيسي في شارع صلاح الدين، وتبليط الشارع بمساحه (220) مترًا مربعًا ببلاط انترلوك جديد.

وبدورهم شكر القاطنين بالشارع جهود بلدية خان يونس وكافة طواقمها العاملة لإعادة تأهيل الشارع ومساعدتهم في استمرار حياتهم وقضاء احتياجاتهم دون عناء، شاكرين كل من كان له بصمه في اتمام مواءمة الشارع.