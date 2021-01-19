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لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تناقش آلية سير ها بشكل آمن

19 كانون ثاني / يناير 2021 11:46

لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تناقش آلية سير ها بشكل آمن
لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تناقش آلية سير ها بشكل آمن

غزة- الرأي

ناقشه لجنة تحديد مسارات واوقات صهاريج الغاز في وزارة النقل والمواصلات، آلية حركة الشاحنات بشكل آمن.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري بحضور أعضاء اللجنة كلا من أ. طلال القرشلي رئيس اللجنة، م. محمود دولة عن الدفاع المدني، أ. محمد الحلبي عن الإدارة العامة للبترول، و أ. ماجد قنوع عن شرطة المرور وذلك اليوم الثلاثاء في مقر وزارة النقل والمواصلات.
حيث رحب القرشلي الحضور مؤكداً على خطورة هذه القضية ضرورة العمل على إيجاد الحل المناسب الذي يتوافق عليه جميع الأطراف.
وأكد القرشلي أن سير هذه الصهاريج تحتاج إلى معايير عالية من الجودة في سبيل توفير الأمن والسلامة للمواطنين وكذلك للعاملين في هذا المجال.
وناقشه الأعضاء خلال الاجتماع العديد من القضايا من أبزرها تحديد مسار لكل محطة تختلف عن غيرها وكذلك ضبط وتحديد مسار خروج الشاحنة من المصوف ومن ثم وصولها إلى المحطة وكذلك الالتزام بتوقيت معين لسير هذه الشاحنات.

140488133_3488820767907691_8677057601137628096_o لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تناقش آلية سير ها بشكل آمن لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تناقش آلية سير ها بشكل آمن
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