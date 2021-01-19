ديوان الفتوى و التشريع يتسلم مشروع قانون معدل لقانون المخدرات

غزة- الرأي

تسلم رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعيد سعد مشروع قانون معدل لقانون المخدرات رقم (7) لسنة 2013م من لجنة صياغة مشروع القانون والتي شكلها رئيس الديوان من مجموعة من المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة من ذوي الخبرة والإختصاص.

حيث ترأس لجنة صياغة المشروع القاضي سامي الأشرم وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن ديوان الفتوى والتشريع والقضاء والنيابة العامة والدائرة القانونية بالمجلس التشريعي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

ورحب رئيس الديوان برئيس وأعضاء اللجنة، وأثنى على الجهود التي بذلتها اللجنة على مدار (12) جلسة لصياغة مشروع القانون وإعداده بناءً على أسس الصياغة التشريعية لكي يخرج القانون بالصورة المطلوبة، مؤكداً على أهمية هذا القانون في الحد من جريمة الإتجار أو التعاطي للمخدرات.

من جانبه تحدث رئيس اللجنة عن بعض من تفاصيل صياغة مشروع القانون مؤكداً على أن هذا التعديل قد عالج العديد من الملاحظات المقدمة من الخبراء والمختصين، حيث أن اللقاءات والاجتماعات قد تخللها نقاشات متخصصة وعميقة حول الحاجة لإجراء التعديلات التشريعية والتي تم رصدها من خلال الوقائع العملية لتطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية اضافة لمواكبة التحديث التشريعي وشمولية العناصر التجريمية لنصوص التجريم الخاص بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث تم ادخال مواد مستحدثة واخري تضيف تعديلات على النصوص المعمول بها بواقع (22) مادة بحيث تشمل تجريم واقعة سرقة وانتحال صفة لضبط جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجريم استخدام الاطفال أو مرضي عقليين على تعاطى أو حيازة أو نقل مواد مخدرة والمؤثرات العقلية.

كذلك اعطاء صلاحية اوسع للمحكمة في فرض التدابير وتجريم التهريب وتجنيح تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد العقوبة لمن يتعاطى في حالة العود وتجريم تلفيق بينة ايذاء الغير بواسطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتجريم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية الكترونياً .

واقرار مبدأ حماية الشهود والمبلغين حال الاعتداء عليهم وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات بإضافة ممثلين من القضاء والنيابة العامة، وافراد عقوبة لغسيل الاموال الناتج عن اتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتجريم صور الحيازة والاحراز للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بصورها المجردة وتجريم حيازة أدوات التعاطي.

وتمنى سرعة إقرار مشروع قانون المخدرات المعدل واعتماده من الجهات المختصة وتطبيقه على أرض الواقع حتى يحقق الغاية منه في مكافحة جرائم المخدرات، مبيناً تفاعل أعضاء اللجنة وإثرائهم جلسات الحوار والمناقشة لكي يخرج القانون بهذه القوة، وأكد رئيس الديوان المستشار أسامة سعد على أنه سيتم رفع مشروع القانون للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماده وإحالته للمجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول.