وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى و التشريع يتسلم مشروع قانون معدل لقانون المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تناقش آلية سير ها بشكل آمن وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنهي مواءمة شارع لخدمة 6 من ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شتلة زيتون شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث تلبية احتياجات المرضى مع مؤسسة "كاريتاس" وكالة الرأي الفلسطينية النيابة والشرطة بغزة يناقشان ملفات الصلح الجزائي والتيسير على جمهور وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة و"الهيئات المحلية" تبحثان تطورات مشروع المدن المتكاملة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى وهيئة الشباب توزعان كسوة الشتاء على أبناء الأسرى
أخبار » الأخبار الحكومية

المواصلات تشرع بتبليط ساحة ترخيص غزة

19 كانون ثاني / يناير 2021 12:31

المواصلات تشرع بتبليط ساحة ترخيص غزة
المواصلات تشرع بتبليط ساحة ترخيص غزة

غزة- الرأي

شرع قطاع الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والمواصلات،  بتبليط ساحة ترخيص غزة وذلك ضمن سعي الوزارة في تطوير مرافقها المنتشرة عبر محافظات قطاع غزة.
حيث أكد م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية أن الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة مناسبة داخل ترخيص غزة بحيث يتوفر مكان لفحص المركبات وكذلك اصطفافها داخل الترخيص.
وأوضح عكاشة أن ساحة ترخيص غزة تتعرض لكميات كبيرة من مياه الأمطار مما يؤدي إلى تراكمها داخل الساحة وبهذا تعيق حركة المركبات والمواطنين مما يأثر بالسلب على إداء العمل داخل ترخيص غزة.
وتابع عكاشة بالقول إن الوزارة أخذت على عاتقها تطوير مرافق الوزارة ضمن معايير الجودة العالية بما يخدم مصلحة المواطن والتي توفر عليه الجهد والوقت في تنفيذ المعاملة داخل أي دائرة تابعة للوزارة.
واشارة م. أحمد بارود مدير المشروع أن المساحة المقرر تبليطها ما يقارب 2000 متر مربع بتكلفه تتجاوز 24 ألف دولار بتمويل من وزارة المالية وتنفيذ شركة معمار للهندسة والمقاولات.
وأضاف بارود أن المشروع يشمل تأسيس بنية تحتية ذات مواصفات عالية لتصريف مياه الأمطار وكذلك أعمال التسوية لطبقات الأساس وأعمال التبليط
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن الخطة السنوية الاستراتيجية لتطوير مرافق الوزارة.

المواصلات تشرع بتبليط ساحة ترخيص غزة 140076407_3488841964572238_6946694819449359509_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟