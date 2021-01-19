المواصلات تشرع بتبليط ساحة ترخيص غزة

غزة- الرأي

شرع قطاع الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والمواصلات، بتبليط ساحة ترخيص غزة وذلك ضمن سعي الوزارة في تطوير مرافقها المنتشرة عبر محافظات قطاع غزة.

حيث أكد م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية أن الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة مناسبة داخل ترخيص غزة بحيث يتوفر مكان لفحص المركبات وكذلك اصطفافها داخل الترخيص.

وأوضح عكاشة أن ساحة ترخيص غزة تتعرض لكميات كبيرة من مياه الأمطار مما يؤدي إلى تراكمها داخل الساحة وبهذا تعيق حركة المركبات والمواطنين مما يأثر بالسلب على إداء العمل داخل ترخيص غزة.

وتابع عكاشة بالقول إن الوزارة أخذت على عاتقها تطوير مرافق الوزارة ضمن معايير الجودة العالية بما يخدم مصلحة المواطن والتي توفر عليه الجهد والوقت في تنفيذ المعاملة داخل أي دائرة تابعة للوزارة.

واشارة م. أحمد بارود مدير المشروع أن المساحة المقرر تبليطها ما يقارب 2000 متر مربع بتكلفه تتجاوز 24 ألف دولار بتمويل من وزارة المالية وتنفيذ شركة معمار للهندسة والمقاولات.

وأضاف بارود أن المشروع يشمل تأسيس بنية تحتية ذات مواصفات عالية لتصريف مياه الأمطار وكذلك أعمال التسوية لطبقات الأساس وأعمال التبليط

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن الخطة السنوية الاستراتيجية لتطوير مرافق الوزارة.