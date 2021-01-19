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الصحة تبحث تعاونها مع مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين

19 كانون ثاني / يناير 2021 12:34

الصحة تبحث تعاونها مع مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين
الصحة تبحث تعاونها مع مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين

غزة- الرأي

بحث عطوفة الوكيل المساعد بوزارة الصحة د. مدحت محيسن سبل التعاون المشترك لتطوير الحوسبة في الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء محيسن، وفدا من مؤسسة إغاثة فلسطين PCRF، وبحضور من التعاون الدولي ووحدة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة. 
وشدد د. محيسن على أهمية الدور المهم للحوسبة وضرورة وجوده لأهمية وحساسية الملفات والخروج بالمؤشرات الصحية والمعلومات الصحيحة، حيث جرى التوافق على آلية حوسبة كاملة للعيادات التابعة للرعاية الأولية وربطها بالمستشفيات، للخروج بملف طبي موحد.
ومن جانبه، رحب ممثل إغاثة أطفال فلسطين أ.سهيل فليفل بالعمل المتكامل بين الإغاثة والصحة للخروج بعمل ذات جودة عالية.

الصحة تبحث تعاونها مع مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين 2
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