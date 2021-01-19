العدل تصدر تقرير إنجازاتها السنوي للعام الماضي 2020

غزة- الرأي

واصلت وزارة العدل دورها الحكومي والمجتمعي في حماية الحقوق والحريات وتطبيق آليات الشفافية والمساءلة إلى جانب تعزيز التنسيق مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد استمرت وزارة العدل عبر إداراتها المختلفة ومرافقها في تقديم هذه الخدمات رغم انتشار جائحة كورونا والعمل بحالة الطوارئ في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي أن مكتب وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال شارك في تسعة اجتماعات للمجلس الأعلى للقضاء واجتماع آخر طارئ, كما تابع شؤون المجلس وشؤون القضاة، بالإضافة إلى احتياجات الموارد البشرية من القضاة وقرارات الندب والإعارة ومتابعة شؤون التفتيش القضائي واتخاذ القرارات اللازمة بناء على توصيات الدائرة, وتجديد عقود مقرات المحاكم في الشمال والوسطى ورفح.

كما تابع الوكيل معالجة 115 شكوى عبر وحدة الشكاوى وحقوق المواطن وشارك في العديد من الزيارات التفقدية لمراكز التأهيل والإصلاح ومراكز التوقيف والتي بلغت 24 زيارة خلال 2020 وصادق على 15منحة إجازة طارئة للنزلاء.

ورفدت الوزارة الخزينة العامة بما لا يقل عن مليوني شيكل وخرجت بمديونية صفر خلال العام السابق.

وقامت الإدارة العامة للشؤون الإدارية باستقطاب 20 موظفاً جديداً على بند عقد ديوان الموظفين، وقامت بتوفير 6 أجهزة حاسوب.

وفيما يتعلق بشهادات عدم المحكومية قال التقرير أن الإدارة العامة للسجل العدلي أصدرت 8,472 شهادة خلال العام, وبالنسبة لكاتب العدل فقد تم توثيق وتصديق 30,378 معاملة عدلية, وفي قسم التصديقات تم تصديق3,606 معاملة.

وفي الشؤون المهنية تم اعتماد 190 محكماً جديداً، وأربعة مترجمين محلفين واعتماد نقابة مهنية.

وبين التقرير السنوي أن المعهد العالي للقضاء عقد 13دورة تدريبية بمشاركة 325 متدرباً.

وقد أعدت الشؤون القانونية 20 مذكرة قانونية ودراسة عشرة آراء قانونية ، ومراجعة ستة قوانين وأنظمة، وإعداد دراسة قانونية، والمشاركة في 18 لجنة وحضور 40 اجتماعاً بالخصوص.

وقد أعدت وحدة تطوير الأداء المؤسسي مقترحات لـتسع مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية للوزارة وتجويد الخدمة, كما أصدرت تقرير واقع العدالة للنصف الأول من العام وجاري إعداد تقرير النصف الثاني والذي يتطرق إلى أبرز مؤشرات القضاء والنيابة وحقوق الإنسان وحقوق النزلاء والبيئة المساندة للعدالة.

وفي مجال الأتمتة والتحول الالكتروني فقد تمت أرشفة 874 معاملة صادرة و 1342 معاملة واردة، وكانت نسبة استخدام برنامج المراسلات الالكتروني 100%، كما تم تطوير 23 خدمة الكترونية وإتمام الربط مع النيابة العامة.

وقد تم اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث للوزارة، وتسكين الموظفين في ضوئه.

كما قامت وحدة الرقابة بإجراء 64 زيارة رقابية شملت إدارات ووحدات الوزارة والمرافق التابعة لها.

وقد نشرت وحدة العلاقات العامة 122 خبرا خلال العام، وأصدرت 27 بيانا صحفيا، ونفذت 53 نشاطاً إعلامياً، كما نفذت 152 نشاطاً آخراً في مجال العلاقات العامة.