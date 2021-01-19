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التشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية اللواء أبو نعيم

19 كانون ثاني / يناير 2021 01:07

التشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية اللواء أبو نعيم(1)
التشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية اللواء أبو نعيم(1)

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي برئاسة النائب إسماعيل الأشقر، جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، وذلك بحضور النواب د. مروان أبو راس مقرر اللجنة، ود. سالم سلامة، ويونس أبو دقة، ود. جميلة الشنطي.

ولدى اجابته على تساؤلات النواب، استعرض اللواء أبو نعيم إنجازات العام الماضي 2020، وتقييم عمل وزارة الداخلية بخصوص الإجراءات المتخذة للحفاظ على الوضع العام داخل محافظات قطاع غزة، والحد من انتشار جائحة كورونا.

وناقشت اللجنة مع أبو نعيم العديد من القضايا منها الاعتداءات على أفراد الشرطة الفلسطينية في بعض المناطق، وسبل معالجة الوزارة لهذه الإشكالية، وبعض الهموم والصعوبات التي تعاني عمل الوزارة.

وأكد النائب الأشقر على الدور الريادي لوزارة الداخلية في متابعة الشأن العام والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، مقدراً الجهود التي تبذلها الوزارة في ظل الظروف والضغوطات العامة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.

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