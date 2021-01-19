مناقشات وإجراءات تأهيل شارع البحر في مخيم خان يونس

خانيونس- الرأي:

نظمت بلدية خان يونس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية للاجئين في مخيم خان يونس ولجنة تحسين وتطوير شروط المعيشة بالمخيم ونقابة المهندسين والنخب المجتمعية، والسكان بالمنطقة اجتماعات مكثفة وذلك لمناقشة إجراءات تأهيل شارع البحر رقم (7) في مخيم خان يونس الغربي.

وأوضح نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ أهمية اللقاءات المكثفة التي عقدت مؤخرًا مع كافة الأطراف والجهات المعنية لمناقشة إجراءات تأهيل الشارع المذكور، والوقوف على المعيقات الفنية وتذليلها من أجل الشروع في تطوير الشارع الذي تموله وكالة الغوث بالتعاون مع بلدية خان يونس من خلال المنحة الألمانية.

وأشار الشيخ إلى أن بلدية خان يونس وبالتعاون مع كافة الأطراف قد اتفقت على تنفيذ أولى الإجراءات الميدانية المسبقة لعملية التطوير والتي تتلخص في البدء الفعلي في تفكيك وإزالة التعديات على حرم الطريق في المنطقة التي تستهدفها عملية التطوير والمحصورة ما بين ميدان الضهرة وحتى نهاية حدود المخيم الغربي بطول (750) مترًا.

وشكر الشيخ كافة الأطراف على تحليهم بروح المسئولية وتغليب المصلحة العامة، مؤكدًا على أهمية روح التعاون البناء التي غلبت الاجتماعات من أجل إطلاق قاطرة تطوير المخيم وشوارعه الرئيسية.