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بداية دير البلح تتفقد النزلاء في سجن دير البلح المركزي

19 كانون ثاني / يناير 2021 01:42

بداية دير البلح تتفقد النزلاء في سجن دير البلح المركزي
بداية دير البلح تتفقد النزلاء في سجن دير البلح المركزي

غزة- الرأي

أجرت محكمة بداية دير البلح برئاسة المستشار ضياء الدين الأسطل، وبرفقته القاضي سامي  الاشرم والقاضي أسامة أبو جامع، جولة تفقدية  لأوضاع النزلاء في سجن دير البلح المركزي .

وكان في استقبالهم مدير أمن السجن محمود أبو حسنين، مرحباً بالسادة القضاة واطلعهم على أحوال النزلاء داخل السجن وعلى أقسام  السجن.
من جانبه استمع  المستشار الأسطل إلى النزلاء  وأثنى على عملهم وتعليمهم مهن متعددة داخل القسم للاستفادة من مدة توقيفهم سيما قسم الخياطة كما واطلعت المحكمة على بعض المنتوجات التي تم تصنيعها بواسطة النزلاء داخل السجن هادفين بذلك إلى اعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من جديد بعد انتهاء محكوميتهم.
وفي نهاية اللقاء أثنى الجميع على أهمية الزيارة الميدانية للسجن لما لها من دور هام في سبيل التخفيف من معاناة النزلاء ومعاناة ذويهم.
يذكر بأن الجولة جاءت بعد 
الانتهاء  من جلسة للمحاكمات السريعة في سجن دير البلح المركزي عقدتها محكمة بداية دير البلح برئاسة المستشار ضياء الدين الأسطل وعضويه كلاً من القاضي سامي  الاشرم والقاضي أسامة أبو جامع وكان في وذلك بهدف تخفيف تكدس النزلاء في السجون وامتثالا لتعليمات رئيس المجلس الأعلى للقضاء للعمل على سرعة إنجاز الملفات المنظورة أمام المحاكم دون المساس بسلامة إجراءات التقاضي لاسيما الجنائية منها.
 وتم النظر في  (٣٥) قضية ذات تهم متعددة ما بين ( السرقة والسطو، والاعتداء والمخدرات، والنصب والسلب) وتم الفصل في جميعهم ، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة.

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