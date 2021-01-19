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"العمل" تستقبل وفداً من جمعية "التوفيق" التعاونية لصيادي الأسماك

19 كانون ثاني / يناير 2021 02:29

"العمل" تستقبل وفداً من جمعية "التوفيق" التعاونية لصيادي الأسماك

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني، وفدًا من جمعية التوفيق التعاونية لصيادي الأسماك لبحث العديد من القضايا الإدارية والمالية.
وبحث مدير عام الهيئة أ.نبيل المبحوح مع رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد المعطي الهبيل عدة أمور تتعلق بتجديد الحساب البنكي للجمعية وتمديد صلاحيات مجلس الإدارة لفترة قادمة نظرًا لصعوبة عقد انتخابات جديدة للجمعية بسبب جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.
كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.
وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.

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