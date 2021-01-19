"هنية" يفتتح قاعات الراحل عزمي نصار في مجمع فلسطين الرياضي

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، قاعات الراحل عزمي نصار للتدريب في مجمع فلسطين الرياضي .

وتزامن الافتتاح مع انطلاق الامتحان التحريري لحكام كرة القدم الذي يشرف عليه اتحاد كرة القدم من خلال لجنة الحكام بالاتحاد، ورحب عبد السلام هنية بالحكام والمتقدمين للامتحان، وتمنى لهم التوفيق والارتقاء في مجال تحكيم كرة القدم واجتياز الامتحانات النظرية والعملية بنجاح.

وقال إن إطلاق اسم الراحل عزمي نصار على قاعات التدريب تقدير ووفاء لما حققه الراحل نصار من إنجازات لكرة القدم الفلسطينية وتحقيق برونزية الدورة العربية عام 1999.

بدوره شكر إبراهيم أبو العيش أمين سر لجنة الحكام استضافة المجلس الأعلى لبرامج ودورات الحكام، وأشاد ببرامج التعاون المتواصلة مع المجلس.