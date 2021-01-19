ديوان الموظفين يوقع إتفاقية مشروع إنشاء مقره الجديد

غزة- الرأي:

وقع ديوان الموظفين العام في غزة ومؤسسة الخليج التعليمية، ظهر /الاثنين/ الموافق الثامن عشر من يناير للعام 2021، مذكرة تفاهم خاصة بتمويل مشروع انشاء وتجهيز مقر ديوان الموظفين العام الجديد، بقيمة ثلاثة ملايين دولار.

وحضر حفل التوقيع، أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، وأ. آمنة العاوور مدير عام مؤسسة الخليج التعليمية، ود. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المدراء العامون والمدراء في الحكومة الفلسطينية.



جهود مثمرة



رحب أ. يوسف الكيالي بالحضور، مؤكداً أن هذا المشروع يشكل ثمرة جهودٍ كبيرة قامت بها عدة جهات حكومية اضافة إلى جهود مقدرة من كافة العاملين في ديوان الموظفين العام ، موضحاً أن المبنى الجديد سيقام وفق رؤية متطورة، تخدم كافة قطاعات العمل الحكومي، وتساهم في تطوير جوانبه المختلفة.

وقدم الكيالي شكره الخاص إلى مؤسسة الخليج التعليمية، ممثلة بالسيدة آمنة العامور، مؤكداً أن هذا المشروع الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يشكل خطوة هامة في طريق تحقيق ديوان الموظفين العام مختلف أهدافه المستقبلية.



مؤسسة تستحق



من ناحيتها، أعربت أ. آمنة العاوور عن سعادتها لتوقيع اتفاقية تمويل بناء مقر ديوان الموظفين العام الجديد، مؤكدة أن مؤسسة الديوان تستحق هذا المشروع، لما يقدمه من خدمات هامة على مستوى المجتمع الفلسطيني بأكمله.



إنجازات عدة



ونجح ديوان الموظفين العام خلال المرحلة السابقة في تحقيق جملة من الانجازات والمشاريع على صعيد البنية التحتية، بعد بدء العمل في مشروع مركز التدريب و بناء طابق إضافي لمبنى الديوان الحالي حيث سيقدم مركز التدريب خدمات التدريب لمختلف الموظفين العموميين، إلى جانب إنشاء ثلاث قاعات جديدة مخصصة لعقد المقابلات الوظيفية، وقاعة كبرى تحتضن مختلف الفعاليات المقامة على الصعيد الحكومي.

