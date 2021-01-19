النائب العام يبحث مع سلطة المياه الآليات القانونية لحماية موارد المياه

غزة- الرأي

التقى النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه، رئيس سلطة المياه والبيئة م. ياسر الشنطي، وبحضور المدراء العامون في سلطة المياه والبيئة م. مازن البنا، م. سامح أبو زعنونة، م. بهاء الأغا، د. منذر سالم.

وأكد المستشار المدهون، على حرص النيابة العامة على حماية موارد المياه، ووقف التعديات على المياه الجوفية، وسرعة متابعة الإجراءات التي تُباشِرها في مواجهة أعمال حفر الآبار خارج نطاق القانون، وملاحقة المقاولين المخالفين ومصادرة أدواتهم؛ تطبيقاً لأحكام القانون، وأشار الى إصدار تعليماته لأعضاء النيابة المترافعين أمام المحاكم، بالتشدد وطلب أقصى العقوبات، بحق المتهمين بالتعدي على المياه الجوفية؛ للحفاظ على الخزان الجوفي، بما يحقق مصلحة المواطن.

وناقش المجتمعون سبل إلزام أصحاب الشاليهات، ومحطات تحلية المياه بشروط سلطة المياه والبيئة عند الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم، ضمن آليات توازن بين المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة لاصحاب تلك المشاريع.

وأشاد النائب العام بجهود سلطة المياه والبيئة، والانتهاء من إنشاء ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل ضخها الى مياه البحر للحفاظ عليه من التلوث، ونجاح مشروع ضخها في مجرى وادي غزة بعد تكريرها ومعالجتها؛ للحفاظ عليه كمحمية طبيعية.