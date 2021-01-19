وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يفتتح قاعات الراحل عزمي نصار في مجمع فلسطين الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية ضهير للرأي: لا موعد مؤكد لوصول لقاح فيروس كورونا لغزة وكالة الرأي الفلسطينية الإفراج عن الأسير أمير اشتية بعد 24 شهرا في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية تمديد اعتقال الأسير المريض "عبد الرحمن البشيتي" وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تستقبل وفداً من جمعية "التوفيق" التعاونية لصيادي الأسماك وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تنفذ مخالصة عمالية بقيمة 4200 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية بداية دير البلح تتفقد النزلاء في سجن دير البلح المركزي وكالة الرأي الفلسطينية بداية دير البلح: الحبس عشر سنوات مع النفاذ لمدان باتجار المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية مناقشات وإجراءات تأهيل شارع البحر في مخيم خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية معروف: توصيات لخلية الأزمة بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

النائب العام يبحث مع سلطة المياه الآليات القانونية لحماية موارد المياه

19 كانون ثاني / يناير 2021 06:59

النائب العام يبحث مع سلطة المياه الآليات القانونية لحماية موارد المياه
النائب العام يبحث مع سلطة المياه الآليات القانونية لحماية موارد المياه

غزة- الرأي

التقى النائب العام المستشار  ضياء الدين المدهون، في مكتبه، رئيس سلطة المياه والبيئة م. ياسر الشنطي، وبحضور المدراء العامون في سلطة المياه والبيئة م. مازن البنا، م. سامح أبو زعنونة، م. بهاء الأغا، د. منذر سالم.

وأكد المستشار المدهون، على حرص النيابة العامة على حماية موارد المياه، ووقف التعديات على المياه الجوفية، وسرعة متابعة الإجراءات التي تُباشِرها في مواجهة أعمال حفر الآبار خارج نطاق القانون، وملاحقة المقاولين المخالفين ومصادرة أدواتهم؛ تطبيقاً لأحكام القانون، وأشار الى إصدار تعليماته لأعضاء النيابة المترافعين أمام المحاكم، بالتشدد وطلب أقصى العقوبات، بحق المتهمين بالتعدي على المياه الجوفية؛ للحفاظ على الخزان الجوفي، بما يحقق مصلحة المواطن.

وناقش المجتمعون سبل إلزام  أصحاب الشاليهات، ومحطات تحلية المياه بشروط سلطة المياه والبيئة عند الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم، ضمن آليات توازن بين المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة لاصحاب تلك المشاريع.

وأشاد النائب العام بجهود سلطة المياه والبيئة، والانتهاء من إنشاء ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل ضخها  الى مياه البحر للحفاظ عليه من التلوث، ونجاح مشروع ضخها في مجرى وادي غزة بعد تكريرها ومعالجتها؛ للحفاظ عليه كمحمية طبيعية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟