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عيادة "معبر رفح" تقدم أكثر من 4 آلاف خدمة خلال الـ2020

19 كانون ثاني / يناير 2021 08:58

عيادة رفح
عيادة رفح

غزة- الرأي:

قدَّمت عيادة الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بمعبر رفح البري 4150 خدمة طبية خلال عام 2020 المنصرم.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن العيادة، صباح اليوم، أنها قدَّمت 2515 خدمة في الطب العام، و1640 خدمة تمريضية.

وبين أن العيادة قدمت 480 خدمة تعامل معها ضباط الاسعاف ميدانياً، اضافة الى نقل 56 حالة مرضية بالإسعاف الى مستشفى أبو يوسف النجار بمحافظة رفح لاستكمال العلاج.

وذكر التقرير أن عيادة معبر رفح قدمت 360 خدمة نقل من الصالة الخارجية لصالة المغادرة داخل معبر رفح البري من الحالات المقعدة وبعض المسافرين المرضى الذين لا يستطيعون استقلال الحافلات.

وأشار أن الخدمات المُقدمة شملت محاضرات توعوية للمسافرين والموظفين، خاصة بجائحة كورونا، بالتعاون مع الطب الوقائي في وزارة الصحة.

ويتكون طاقم عيادة معبر رفح من طبيب وحكيم وضابط اسعاف، وتقدم خدماتها الطبية للمسافرين، وموظفي معبري رفح وكرم أبو سالم والتجار ومخلصي الضرائب في معبر أبو سالم.

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