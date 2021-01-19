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العلاقات العامة بالداخلية تُنظم حملة للتبرع بالدم

19 كانون ثاني / يناير 2021 09:00

حملة التبرع
حملة التبرع

غزة- الرأي:

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، حملة للتبرع بالدم، أمس الإثنين، بالتنسيق مع بنك الدم المركزي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية.

واستقبل الأطباء المختصون من بنك الدم، العشرات من أبناء الأجهزة الأمنية والشرطية، في مقر المديرية العامة للتدريب في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، للتبرع بالدم خلال الحملة التي استمرت من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً.

وذكرت العلاقات العامة أن هذه الحملة تأتي في إطار دعم بنك الدم وتزويده بوحدات دم جديدة، للمحتاجين من أبناء شعبنا.

وأوضحت أنه تم التبرع خلال الحملة بنحو 60 وحدة دم؛ لافتةً إلى ان عملية التبرع بالدم تتم وفق شروط ومعايير معينة.

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