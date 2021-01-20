وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا: ليفركوزن يحسم القمة مع دورتموند ويرتقي الى وصافة موقتة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة انكلترا: ليستر سيتي يتصدر موقتا ويزيد الضغط على لامبارد وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: إشبيلية يرتقي الى المركز الرابع وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار فوق معظم المناطق وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال رجل اختبأ 3 أشهر "في أغرب مكان" خوفاً من كورونا! وكالة الرأي الفلسطينية غينيا.. "جرذ غريب" يفاجئ العلماء! وكالة الرأي الفلسطينية عالم يكشف عن مفاجأة داخل معبد عتيق.. هذه تفاصيله! وكالة الرأي الفلسطينية "انفجار جليدي" في الصحراء الكبرى والثلوج تغطي أجزاء من السعودية! وكالة الرأي الفلسطينية التهاب الحلق.. أعراض وعلامات لطفلك.. ومتى تستدعى الطبيب؟ وكالة الرأي الفلسطينية الأطعمة المقلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

آسوس تعلن عن حاسب متطور

20 كانون ثاني / يناير 2021 08:04

آسوس تعلن عن حاسب متطور
آسوس تعلن عن حاسب متطور

أعلنت آسوس عن حاسب متطور مجهز بميزات تجعله أداة مميزة للمصممين ومستخدمي الإنترنت.

ويتميز هذ الحاسب بالعديد من التقنيات المتطورة والفريدة، منها شاشة إضافية بدقة (3840/1100) بيكسل، مثبتة أعلى لوحة المفاتيح يمكن الاعتماد عليها لعرض الصور والفيديوهات أثناء تصفح الإنترنت، أو كشاشة إضافية لمصممي الغرافيك، كما يمكن طي هذه الشاشة بزوايا مختلفة لتكون مريحة للرؤية وتتناسب مع مختلف وضعيات جلوس المستخدم، كما يمكن الكتابة والرسم عليها والتحكم بها عبر قلم ذكي.

أما الشاشة الأساسية لهذا الجهاز فأتت من نوع OLED بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل سطوعها 440 شمعة/م، ولها القدرة على عرض فيديوهات 4K UHD.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Intel Core i9-10980HK بتردد يصل إلى 5.3 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3070، وذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

كما جهزته آسوس بمنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-A، ومنفذي Thunderbolt 3، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية باستطاعة 92 واطا تكفيه لأكثر من 10 ساعات من العمل المتواصل.

161077611404252200 آسوس تعلن عن حاسب متطور
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟