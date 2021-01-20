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"لكزس" تطلق نسخاً معدلة لواحدة من أجمل سياراتها الشبابية

20 كانون ثاني / يناير 2021 08:07

"لكزس" تطلق نسخاً معدلة لواحدة من أجمل سياراتها الشبابية

بعد أن لاحظت الاهتمام الكبير بسيارات LC 500 التي طرحتها العام الفائت، قررت شركة لكزس طرح نسخ معدلة من هذه المركبات مخصصة للسوق الأمريكية وبعض أسواق العالم.

وأكثر ما يلفت النظر في سيارات LC 500 هو تصميم هيكلها الخارجي الذي يوحي بالقوة ويحمل ملامح المركبات الرياضية والمركبات الفاخرة بنفس الوقت، فضلا عن التصميم المميز للمصابيح الأمامية، والشبك الأمامي المنحني العريض، وتصميم الفتحات الهوائية على المقدمة وجانبي الهيكل.

وحرص مصممو هذه المركبات على جعل قمرتها آية في التميز أيضا، إذ زودوها بواجهة قيادة لا تشبه أيا من تلك الموجودة في مركبات لكزس الأخرى، ودعموا هذه الواجهة بشاشات لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بمعظم أنظمة الصوت والمولتيميديا ومراقبة الحالة الفنية للأجزاء الرئيسية للسيارة، كما جهزوها بمقاعد رياضية مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود وبعض عناصرها مصنوعة من ألياف الكربون المتينة، وبأنظمة صوت بمكبرات ذات أداء ممتاز.

وستأتي النسخ المعدلة من هذه السيارات بمحركات بنزين بـ 8 أسطوانات وعزم يعادل 477 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات، تؤمن معا تسارعا من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، وبأسعار قد تصل إلى 144 ألف دولار تبعا للمواصفات التي يرغب بها المشتري.

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