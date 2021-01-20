بطولة إسبانيا: إشبيلية يرتقي الى المركز الرابع

ارتقى إشبيلية بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي الى المركز الرابع في بطولة اسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفة ديبورتيفو الافيس 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة الثلاثاء.

ورفع اشبيلية رصيده الى 33 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثالث.

ومنح المهاج المغربي الدولي يوسف النصيري اشبيلية التقدم مستغلا تمريرة من الجناح المخضرم خيسوس نافاس بعد مرور 3 دقائق فقط. ورفع النصيري رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم.

بيد ان اصحاب الارض ردوا بالتعادل بواسطة ادغار مينديز (12).

وكانت الكلمة الفصل للمهاجم سوسو الذي اطلق كرة لولبية قوية عانقت الشباك (30).

وانتهت مباراة قادش وليفانتي بالتعادل 2-2 وكذلك مباراة بلد الوليد مع التشي بالنتيجة ذاتها.