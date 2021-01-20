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وزارتا "التعليم" و "الأوقاف" تبحثان سبل التعاون المشترك

20 كانون ثاني / يناير 2021 10:12

وزارتا "التعليم" و "الأوقاف" تبحثان سبل التعاون المشترك
وزارتا

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت،  بمقر الوزارة بغزة وفداً من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عبد الهادي الأغا ، وشارك في اللقاء عدد من المديرين العامين.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في العديد من القضايا.
ورحب الدكتور ثابت بالدكتور الأغا مشيداً بجهود وزارة الأوقاف وإنجازاتها المتنوعة في مجال الشؤون الدينية.
بدوره ثمن الدكتور الأغا إنجازات وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية، مبينًا أن هذه الزيارة تندرج ضمن تعزيز العلاقات والنقاش حول تنفيذ برامج مشتركة.

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