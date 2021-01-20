مستشفى النصر يقدم خدماته العلاجية لنحو (68 ألف) طفل في 2020

غزة- الرأي

أظهر التقرير السنوي الصادر عن قسم خدمات المرضى بمستشفى النصر للأطفال، أن الطواقم الطبية بالمستشفى قدمت خدماتها العلاجية والصحية لأكثر 67 ألف طفلا في قسم الاستقبال والطوارئ وحديثي الولادة منهم 5237 طفلا لاستقبال قسم الحضانة.

وأوضح التقرير أن عدد حالات الدخول لأقسام المبيت بلغ 5237 منهم 1832 أطفال حديثي ولادة و231 حالة عناية مركزة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى النصر للأطفال تستقبل حالات متنوعة منها حالات التهاب الجهاز التنفسي العلوي، وحالات الربو الشعبي وحالات النزلات المعوية بالإضافة لحالات الحمى الشوكية والتشنجات الحرارية والغير حرارية وحالات التسمم والسكر من النوع الأول للأطفال وحالات التهاب الجهاز البولي.

كما أن المستشفى يستقبل الأطفال من سن 29 يوم وحتى 12 عام، فيما تستقبل حضانة المستشفى المواليد من ساعة الميلاد وحتى 28 يوماً.