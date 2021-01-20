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العلاقات العامة بالشرطة تُنفذّ "22236" مهمة خلال 2020

20 كانون ثاني / يناير 2021 10:34

العلاقات العامة بالشرطة تُنفذّ "22236" مهمة خلال العام 2020 الماضي
العلاقات العامة بالشرطة تُنفذّ

غزة- الرأي

نفذّت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "22236" مهمة خلال العام 2020م الماضي شملت العديد من المهام التي نفذّتها أقسام " العلاقات العامة, وقسم الإعلام, وقسم الأسرة والطفولة, وقسم الإرشاد الديني" .

وأوضحت العلاقات العامة أنها تعاملت مع "6181" قضية محوّلة من النيابة العامة, بالإضافة إلى استقبال شكاوى بلغت "3000" تمثلت في استقبال شكاوى "اعتداءات, وخلافات حول عقارات, ومشاكل عائلية, وقضايا مالية, وشكاوى أخرى.

بالإضافة إلى تنفيذ قسم الإرشاد الديني بالوحدة لــ"1689" مهمة شملت عقد الدورات الدينية وتنظيم المحاضرات التوعوية لعناصر جهاز الشرطة بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي ومهام إرشادية أخرى".

وبيّن التقرير أن قسم الإعلام نفذّ "4145" مهمة متنوعة شملت نشر وتغطية مهام محافظات وإدارات جهاز الشرطة لاسيما تغطية انتشار عناصر الشرطة وتنفيذ مهامها خلال جائحة كورونا .

وذكرت أن من بين المهام التي نفذّها قسم العلاقات العامة بالوحدة تنظيم "3270" زيارة شملت "وجهاء, ومؤسسات حكومية ومدنية, وأهلية " بالإضافة إلى تقديم نحو "2000" واجب عزاء لأعيان وعوائل وذوي منتسبي جهاز الشرطة .

في سياق آخر نفذّ قسم الأسرة والطفولة بالوحدة "1915" مهمة شملت حل خلافات وقضايا أسرية ومجتمعية بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التثقيفية الخاصة بالأسرة والطفولة.

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