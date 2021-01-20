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"التدخل وحفظ النظام تُنفذ "19350" مهمة خلال عام 2020

20 كانون ثاني / يناير 2021 10:39

"التدخل وحفظ النظام تُنفذ "19350" مهمة خلال عام 2020

غزة- الرأي

 أصدرت قوات التدخل وحفظ النظام بالشرطة تقريراً يوضح إنجازاتها ومهامها خلال عام "2020"الماضي في كافة محافظات قطاع غزة, شمل تنفيذ مهام عديدة ومتنوعة لحفظ أمن المواطنين والسكينة العامة.

وأوضح التقرير أن المهام التي نفذّتها قوات التدخل بلغت "19350 " مهمة، شملت تنفيذ "6177" مهمة انتشار على المفترقات, وتنفيذ "3806" مهمة تأمين مراكز الحجر الصحي في كافة المحافظات .

وبيَّن التقرير أن قوات التدخل نفذّت "3293" مهمة حفظ أمن مواطنين " انتشار على الحواجز " ، بالإضافة إلى "2944" مهمة تأمين تجمعات.

وعلى صعيد المهمات المتفرقة ، أشار التقرير إلى أن قوات التدخل نفذت "1079" مهمة شملت جولات وتعزية وتهنئة وإسعاف مواطنين، ونحو "1035" مهمة مشتركة مع الادارات الأخرى بالإضافة إلى تنفيذ "637" مهمة فض مشاجرات عائلية ، وتنفيذ " 379" مهمة الضبطيات على الحواجز.

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