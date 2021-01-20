الزراعة: نسبة هطول الأمطار بلغت( 61.9% ) من المعدل العام

غزة- الرأي

أعلنت الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة، أن هطول الأمطار لكافة المناطق في قطاع غزة من بداية الموسم بلغت (234ملم) فيما بلغت النسبة المئوية للهطول 61.9% من المعدل العام لكافة المحافظات.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، فإن كمية المياه التي هطلت في هذا العام حتى صباح اليوم بلغت حوالي 67.3مليون متر مكعب، كما أن عدد أيام الهطول وصل 15 يوم .

وأشارت إلى أن أكبر المعدلات التي سجلت في قطاع غزة في مدينة غزة منطقة "التفاح" 54.5ملم

وجددت الزراعة دعوتها للمزارعين للاستفادة من مياه الأمطار خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية" وعدم إهدارها، وإتباع كافة الإرشادات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار.