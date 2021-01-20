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زراعة خانيونس توجه مزارعي الزيتون للعمل ببرنامج المكافحة المتكاملة

20 كانون ثاني / يناير 2021 11:50

زراعة خانيونس توجه مزارعي الزيتون للعمل ببرنامج المكافحة المتكاملة
زراعة خانيونس توجه مزارعي الزيتون للعمل ببرنامج المكافحة المتكاملة

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خانيونس عدة جولات ميدانية لمتابعة مزارع الزيتون المزروعة في المحافظة ،حيث تم اعطاء الارشادات والتوصيات اللازمة للمزارعين،والعمل ضمن برنامج مكافحة متكاملة والقيام بالعمليات الزراعية اللازمة لمحصو الزيتون.
وتأتي هذه الجولات الدورية ضمن خطة الوزارة لعام 2021 بعنوان " عام جودة المدخلات الزراعية والنهوض بقطاع الزيتون" .
بدورهم أعرب المزارعين عن سعادتهم وشكرهم العميق لمهندسي المديرية على جهودهم المتواصلة في خدمة المزارعين وتقديم الارشادات لهم.
 

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