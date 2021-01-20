الدفاع المدني ينشر إرشادات للمواطنين خلال المنخفض الجوي

غزة- الرأي

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، جملة من الإرشادات للمواطنين، تزامناً مع المنخفض الجوي الحالي على قطاع غزة، الذي يتخلله رياح قوية وهطول أمطار غزيرة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، ومراعاة الآتي:

تثبيت الألواح المعدنية وخزانات المياه على أسطح البيوت والمباني المرتفعة.

التأكد من نظافة المصارف الصحية الخاصة بالبيوت.

عدم الخروج من البيوت أثناء ذروة المنخفض إلا للضرورة.

وضع سواتر ترابية أمام البيوت الموجودة في المناطق المنخفضة منعا لتدفق السيول إليها.

متابعة الأطفال وعدم تركهم يعبثون بوسائل التدفئة وتفقد التوصيلات الكهربائية في البيوت.

كما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين إلى الاتصال عبر الرقم المجاني 102، في حال التعرض لأي طارئ، آملة السلامة التامة لجميع أبناء شعبنا.