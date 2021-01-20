إدارة المستشفيات تسجل نجاحات ملموسة فى تطوير الخدمات الصحية

غزة- الرأي

جهود ونجاحات سجلتها طواقم الادارة العامة للمستشفيات على مدار عام كامل، سعيا منها لتطوير العديد من الخدمات الصحية وتوسعة أخرى تلبية لاحتياجات المرضى وتقديم خدمة ذات جودة عالية داخل مستشفياتها.

حيث كان عام 2020 زاخرا بالعديد من تلك الجهود أبرزها تأهيل أقسام الولادة والحضانة وطوارئ الأطفال بمجمع ناصر الطبي بدعم من اليونيسف، والانتهاء من انشاء قسم الحروق بذات المجمع، بالإضافة الى الانتهاء من تقييم غرفة جراحة الأعصاب في مستشفى غزة الأوروبي للاستغلال الأمثل لغرفة العمليات برئاسة د. أسامة العكلوك.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن الادارة العامة للمستشفيات لعام2020، أنه تم تشغيل جهاز الصور المقطعية متعدد المقاطع في مجمع ناصر الطبي، و تركيب جهاز القسطرة الدائمة الخاص بمرضى الفشل الكلوي للأطفال لتسهيل عمليات الغسيل في المستشفى الإندونيسي.

وضمن خطتها لمواجهة جائحة كورونا، عملت الإدارة العامة للمستشفيات على نقل خدمات مستشفى الأوروبي الى مستشفيات المحافظات الجنوبية وترتيب توزيع الكوادر الطبية المختلفة، وإعادة نقل مراكز الفرز التنفسي داخل المستشفيات والاشراف على آليات العمل بالتعاون مع الرعاية الأولية والبدء بعمله.

وعلى صعيد توزيع الكوادر الطبية، أظهر التقرير أنه تم توزيع 70 طبيب علي مختلف اقسام الطوارئ والعناية المركزة والتخدير بالمستشفيات ضمن رؤية الوزارة بتدعيم خدمة تلك الأقسام، ودعم مراكز العزل لكوفيد19 في المستشفيات بالعديد من الكوادر الطبية المختلفة، كما تم دعم قسم العناية بمستشفى الأوروبي ب 60 طبيب، وأقسام الباطنة بذات المستشفى ب 15 طبيب، اضافة الى حصر احتياجات مستشفى الأوروبي من الكوادر الطبية.



وذكر أنه تم تجهيز قوائم باختصاصين من جميع التخصصات وجميع المحافظات لتقديم الاستشارات الطبية المختلفة للمرضي عبر برنامج التليميدسن بالتعاون مع الرعاية الأولية، وتفويج الكوادر الطبية للعمل بالمستشفى التركي لمرضى كوفيد وتغطية الاستدعاءات للمستشفى.



وللمحافظة على استمرارية خدمة القسطرة في ظل الجائحة، أشار التقرير الى افتتاح مركز لقسطرة القلب بمستشفى القدس بديلا عن مركز القسطرة القلبية في م. الأوروبي، ودعم مستشفى الصداقة التركي بأطباء ذوى تخصصات مختلفة لتقديم الخدمات الطبية التخصصية يصل عددهم الى (20) طبيب، واستكمال خطة الوزارة، بتوفير طاقم مستقل ويعمل بنظام الدوام اليومي.

وأشار التقرير الى تطوير عمل اللجنة المركزية MDT لجراحة الثدي بمشاركة MAP- UK، وتقييم خدمة الحروق في مجمع الشفاء ومجمع ناصر ومراجعته ووضع توصيات بسد الثغرات بمشاركة MAP- UK.

إضافة إلى اجراء دراسة تقييم خدمات الولادة بقطاع غزة بمشاركة منظمة الصحة العالمية. واعتماد مؤشرات الكترونية للحضانات وبرنامج EENC.

وفى سياق آخر، وضعت الإدارة العامة للمستشفيات عدة مقترحات لتنظيم الخدمات الصحية أبرزها مقترح لافتتاح العيادات في مركز الشيخ رضوان وترتيب نظام انتداب الأطباء والكوادر من كافة التخصصات اللازمة، الى جانب رفع مقترح مشروع الاونروا لتقليص قوائم الانتظار، للعمليات الجراحية وتجهيز اليات العمل والنماذج اللازمة.

بالإضافة إلى اعداد مقترح مشروع لتطوير وتوسعة خدمات القلب والجهاز الهضمي والصدرية للأطفال بالتعاون مع PCRF، الى جانب تقييم خدمات جراحة الاوعية بالمستشفيات المعد من MAP UK ووضع مقترحات للتطوير، وتحديث خارطة توزيع الاختصاصات الطبية بالمستشفيات تبعا للخدمات.

كما وتم تحديث خريطة خدمة الجلدية بالمشاركة مع الإدارة العامة للرعاية الأولية، والعمل على توزيع أطباء الجلدية وفق الخريطة المعتمدة.

هذا وشاركت الإدارة العامة للمستشفيات في تفعيل اللجنة الوطنية لصحة الطفل برئاسة عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش وإعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عنه.