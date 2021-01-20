مدرسة مريم بنت عمران بالوسطى تنفذ لقاءات للتفريغ الانفعالي للطالبات

الوسطى- الرأي

ضمن أنشطة و فعاليات مبادرة معاً لمواجهة كورونا، نفذت مدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى سلسلة لقاءات وفعاليات للتفريغ الانفعالي لطالبات الثانوية العامة بالمدرسة، بحضور مديرة المدرسة نعمات حمدان وتنفيذ المرشدة التربوية مريم أبو حسين ومنسقة الصحة المدرسية أسماء صيام.

مديرة المدرسة أوضحت أن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي نفذتها المدرسة تأتي ضمن مبادرة معاً لمواجهة كورونا التي تنفذها المدرسة وتهدف للتوعية بمخاطر جائحة كورونا وأهمية مواجهتها والتصدي لها بإتباع سبل الوقاية والسلامة، وأشادت حمدان بمنسقة الصحة المدرسية والمرشدة التربوية ودورهم في إنجاح الفعاليات والأنشطة.

وأضافت حمدان أن الفعاليات تهدف إلى إتاحة الفرصة لطالبات الثانوية العامة للتعبير عما يجول في خواطرهن من مخاوف واضطرابات نفسية بفعل جائحة كورونا، ومساعدتهن على مواجهتها وتجاوزها والتعايش في ظل الجائحة دون التأثير على مستوى التحصيل الدراسي، مع التأكيد على مراعاة أعلى درجات الوقاية والسلامة.