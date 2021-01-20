وزارة العمل تنفذ 4 مخالصات عمالية بقيمة 14 ألف شيكل

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال قسم علاقات العمل في مديرية غزة 4 مخالصات عمالية بقيمة 14840 شيكل.

وكانت المخالصتين الأولى والثانية بقيمة 7500 شيكل بين أحد المطاعم واثنين من العمّال الذين كانوا يعملون لديه.

فيما كانت المخالصة الثالثة بقيمة 4840 شيكل وتمت بين أحد محال الحلويات وعامل كان يعمل لديه.

أما المخالصة الأخيرة فقد كانت لعامل يعمل في أحد المطاعم بقيمة 2500 شيكل .

ويعمل قسم علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية ، وفقاً لقانون العمل رقم 7لسنة 2000.