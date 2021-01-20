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السياحة: إدخال ( 5405) بطاقة تعريفية لمشروع السجل الوطني للتوثيق

20 كانون ثاني / يناير 2021 12:54

السياحة: إدخال ( 5405) بطاقة تعريفية لمشروع السجل الوطني للتوثيق
السياحة: إدخال ( 5405) بطاقة تعريفية لمشروع السجل الوطني للتوثيق

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار أنها انهت خلال العام الماضي إدخال ( 5405) بطاقة تعريفية إلى البرنامج المحوسب خاصة بمشروع السجل الوطني للحفاظ لتوثيق وتسجيل كافة اللقى الاثرية .
وأضحت الوزارة ، أن مشروع "السجل الوطني للحفاظ " يهدف الى توثيق كافة اللقى الاثرية في قطاع غزة الثابتة والمنقولة ، على برنامج الكترونى خاص بحيث يحفظها من الضياع ويكشف حدوث أي خلل في منظومة الاثار في المستقبل .
وبينت الوزارة انه لم يكن يوجد خلال السنوات الماضية برنامجاً يوثق بشكل مفصل كافة اللقى الاثرية في قطاع غزة ، حيث كانت تحفظ بشكل متفرق وعشوائي، الامر الذى ادى في بعض الاحيان الى فقدان عدد منها خلال عمليات النقل او العرض في المتاحف والفعاليات المختلفة .
وكشفت الوزارة أن البرنامج سيحتوى على معلومات مفصلة عن كل قطعة اثرية، ويتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بها لتقييم اهميتها، ومنها وزن القطعة وتاريخها وقيمتها والزمن الذى صنعت به ، واماكن تنقلها ان وجدت ، اضافة الى صورة واضحه لها .
واضافت الوزارة ان البرنامج سيضمن التعرف على كافة اللقى الاثرية في القطاع بهدف حفظها وارشفتها ودراستها وسهولة الوصول الى المعلومات الخاصة بكل قطعة في اى وقت ، وسيكون المجال مفتوحاً للدراسين والباحثين والمهتمين لزيارة الوزارة والاستفادة من هذا المشروع .
واشارت الوزارة الى انها ستستمر خلال العام الحالي بإكمال مشروع ادخال اللقى الاثرية على برنامج السجل الوطني للحفاظ بهدف اتمامه بشكل نهائي .

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