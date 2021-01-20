"إصلاح وتأهيل الوسطى" يستضيف محاكمات سريعة لـ 11 موقوفًا

الوسطى- الرأي

استضاف مركز إصلاح وتأهيل الوسطى أمس الثلاثاء، عددًا من المحاكمات السريعة لـ 11 موقوفًا، بالتعاون مع محكمة بداية دير البلح في قاعات المركز.

وأوضح مدير مركز إصلاح الوسطى المقدم إياد الهباش إلى أن المحاكمات السريعة تأتي في إطار التخفيف عن الموقوفين، وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة.

ولفت الهباش إلى وجود تعاون وتواصل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى، والجهات القضائية من قبل مديرية الإصلاح والتأهيل لعقد المزيد من المحاكم السريعة للموقوفين داخل المركز.

يذكر أن المديرية والجهات القضائية تهدفان إلى التعجيل في إنهاء ملفات الموقوفين القانونية إلى جانب الحفاظ على سلامتهم والتخفيف عنهم، وعن ذويهم في ظل الظروف الاقتصادية، والصحية الصعبة.