800 ألف دولار من المنحة الكويتية لقطاعات المياه والتعليم والصحة بغزة

رام الله - الرأي:

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتماد دفعات جديدة للصرف ضمن المنحة الكويتية بقيمة 800 ألف دولار، توزعت على قطاعات المياه والتعليم والصحة في قطاع غزة.

وأوضحت في بيان صحفي، أنه تم اعتماد دفعات بقيمة 663 ألف دولار لصالح الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي وتطوير الشبكات التي ستستقبل مياه إضافية من خارج قطاع غزة.

وأضاف، ان الوزارة قامت باعتماد دفعات بقيمة 140 ألف دولار أميركي، لمشروع إعادة إنشاء وتشطيب مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت أن العمل جارٍ لمتابعة وإنجاز صرف كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين من خلال الفريق الوطني، مشيرة إلى أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.