وزارة التعليم تسلم جوازات السفر للطلبة المقبولين في منحة تونس

غزة- الرأي

سلمت وزارة التربية والتعليم العالي جوازات سفر للطلبة المقبولين في منحة تونس وعددهم 18 طالب وطالبة، كما تم تسليمهم التعليمات والإرشادات اللازمة في السفر.

وحضر اللقاء مدير دائرة المنح والبعثات أ .حمدي الدلو، ومن قسم المنح الداخلية أ. محمد حلاوة.

وقدّم الدلو التهنئة للطلبة متمنياً لهم التوفيق في حياتهم وخدمة ووطنهم, حيث قام بإعطائهم التعليمات والإرشادات الخاصة في السفر.

وأكد الدلو أن الوزارة تبذل كل الجهود لتسهيل مهمات الطلبة, متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية.

يشار إلى أنه تم تسليم الطلبة جوازات السفر كما سيتم تسهيل مهامهم للسفر عبر معبر رفح بالتعاون مع وزارة الداخلية.