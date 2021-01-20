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"العمل" تستقبل وفدًا من "المجلس الأعلى للشباب والرياضة"

20 كانون ثاني / يناير 2021 01:13

"العمل" تستقبل وفدًا من "المجلس الأعلى للشباب والرياضة"

غزة- الرأي

استقبل مدير عام هيئة العمل التعاوني أ.نبيل المبحوح، وفدًا من المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتعزيز الشراكة وتنسيق العمل المتبادل.
وأكد الطرفان خلال اجتماعهما على التأكيد على التعاون المشترك بين الطرفين، بما يخدم فئة الشباب حيث تولي هيئة العمل التعاوني اهتمامًا خاصة بفئة الشباب من خلال التشجيع على إنشاء الجمعيات التعاونية والانخراط بها والتمثيل في مجالس الإدارة.
جدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.
كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.
 وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.

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