بلدية خان يونس ومجلس الاسكان يوقعان مذكرة تعاون لإقامة متنزه بحري

خان يونس- الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة والمجلس الفلسطيني للإسكان مذكرة تعاون لإنشاء متنزه بحري على مساحة (1,400) مترًا مربعًا على شاطئ البحر جنوبًا، وذلك ضمن المساعي المبذولة من الطرفين لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في خان يونس.

وحضر مراسم التوقيع رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان م. محمـد زكريا الأغا، ورئيس قسم العلاقات الدولية بالبلدية أ.هيا الأغا، ومهندس التخطيط العمراني بالمجلس نرمين زعرب.

وخلال اللقاء أكد م. البطة على أهمية التدخلات الطارئة التي تنفذها المؤسسات الاقتصادية في قطاع غزة والرامية إلى دعم الهيئات المحلية في شتى القطاعات من أجل دعم مسيرة التطوير والتنمية بما يساعد على تلبية احتياجات السكان في ظل الظروف الراهنة.

وثمن البطة الدور الهام والمحوري لمجلس الاسكان في دعم بلدية خان يونس والذي من شأنه المساهمة في تطوير الأحياء المهمشة والنائية من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين سيما منطقة المواصي التي تعتبر أولوية في البرامج وخطط التطوير الخاصة بالبلدية بما يتوافق مع الخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة خان يونس والتي شارك في إعدادها المجتمع المحلي بكل مكوناته.

ومن جانبه أكد م. الأغا على أن المجلس يسعى بشكل حثيث على إقامة المشاريع التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مذكرة التعاون تهدف إلى إقامة مساحة خضراء عامة "متنزه" وذلك ضمن مشروع القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بموجب اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) وبتمويل من حكومة كندا.

وأوضح الأغا أنه قد تم اختيار بلدية خان يونس لإقامة المشروع عليها حيث تم اختيارها ضمن منهجية تشاركية مع كافة الأطراف ذوي العلاقة بناءً على نتائج مسوحات الأمان للأماكن العامة في مدينة خان يونس حيث كان الموقع المستهدف الأكثر احتياجًا على المعايير المعتمدة لدى المجلس.