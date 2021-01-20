وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومجلس الاسكان يوقعان مذكرة تعاون لإقامة متنزه بحري وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة وكالة الرأي الفلسطينية 10 وفيات و497 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية "التغيير والإصلاح" تقدم نصف مليون دولار مساعدات إنسانية خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تستقبل وفدًا من "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد سير العمل بمحطة معالجةالمياه في صوفا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمدد إغلاق الحرم الإبراهيمي لمدة أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تسلم جوازات السفر للطلبة المقبولين في منحة تونس وكالة الرأي الفلسطينية 800 ألف دولار من المنحة الكويتية لقطاعات المياه والتعليم والصحة بغزة
أخبار » الأخبار العبرية

جيش الاحتلال يعلن عن مناورة كبرة خلال الصيف القادم

20 كانون ثاني / يناير 2021 03:58

مناورة سابقة لجيش الاحتلال
مناورة سابقة لجيش الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تخطيط جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناورة كبرى في فصل الصيف القادم.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، " إنه بحلول الصيف، يخطط الجيش لإجراء ما وصفتها بـ"مناورة حرب" كبيرة تستمر لشهر متواصل.

ولفتت إلى أن الحرب تحاكي حرباً شاملة من غـــــزة ومن الساحة الشمالية، "بهدف إيصال رسالة ردع لإيـران وأذرعها في الدائرة البعيدة والقريبة" حسب وصفها.

وبينت أن المناورة ستنفذ بمشاركة كبار قادة الجيش، والقوات البرية والجوية والاحتياط.

وأضافت "جاء القرار ببدء التخطيط للمناورة من منطلق التقديرات بأن لقاح كورونا سيؤدي مفعوله ومن الممكن آنذاك إجراء مناورة بهذا الحجم الضخم للقوات".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟