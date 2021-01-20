جيش الاحتلال يعلن عن مناورة كبرة خلال الصيف القادم

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تخطيط جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناورة كبرى في فصل الصيف القادم.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، " إنه بحلول الصيف، يخطط الجيش لإجراء ما وصفتها بـ"مناورة حرب" كبيرة تستمر لشهر متواصل.

ولفتت إلى أن الحرب تحاكي حرباً شاملة من غـــــزة ومن الساحة الشمالية، "بهدف إيصال رسالة ردع لإيـران وأذرعها في الدائرة البعيدة والقريبة" حسب وصفها.

وبينت أن المناورة ستنفذ بمشاركة كبار قادة الجيش، والقوات البرية والجوية والاحتياط.

وأضافت "جاء القرار ببدء التخطيط للمناورة من منطلق التقديرات بأن لقاح كورونا سيؤدي مفعوله ومن الممكن آنذاك إجراء مناورة بهذا الحجم الضخم للقوات".