الجزائر تسيل العرق البارد لفرنسا في الدور الرئيسي بمونديال اليد في مصر

استهل المنتخب الفرنسي مبارياته في المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر، بفوز صعب ومثير على نظيره الجزائري 29/ 26 اليوم الأربعاء في صالة “الدكتور حسن مصطفى” بمدينة 6 أكتوبر.

وانفرد المنتخب الفرنسي بذلك بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى ست نقاط بينما ظل المنتخب الجزائري بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبات البرتغال وأيسلندا والنرويج وسويسرا.

وجاءت المواجهة متكافئة بشكل كبير بين الفريقين وتشاركا فترات التفوق خلال المباراة لكنها انتهت لصالح المنتخب الفرنسي، الذي كان قد أنهى الشوط الأول متفوقا أيضا 16/ 14، وقد توج النجم الجزائري مسعود بركوس بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

حقق المنتخب الجزائري بداية قوية في المباراة وتقدم بهدف سجله أيوب العبدي في الدقيقة الأولى ثم أضاف زميله هشام داوود الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة بعد أن يتصدى الحارس خليفة غضبان لأول محاولة من المنتخب الفرنسي.

ورد المنتخب الفرنسي بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق نيكولاس تورنات ثم تصدى الحارس الفرنسي لمحاولة مسعود بركوس في الدقيقة الرابعة وتصدى غضبان أيضا لرمية جزائية في الدقيقة الخامسة.

وعزز أيوب العبدي تقدم الجزائر بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة ثم واصل غضبان تألقه وتصدى لمحاولة بعدها بثوان.

وسجل بركوس الهدف الرابع من رمية جزائية في الدقيقة السابعة ثم أضاف الخامس في الدقيقة الثامنة ليصبح الفريق الجزائري متقدما 5/ 1 عند الدقيقة الثامنة.

وظل المنتخب الجزائري متقدما بهدفين على الأقل حتى الدقيقة 17 حينما تعادل المنتخب الفرنسي 9/ 9 وطلب مدرب الجزائر وقتا مستقطعا.

بعدها كشف المنتخب الفرنسي تركيزه على الجانب الدفاعي بشكل كبير بينما عانى لاعبو الجزائر من التسرع في حسم بعض الفرص.

وتقدم المنتخب الفرنسي 12/ 9 في الدقيقة 22 ثم نجح بركوس وهشام داوود في تقليص الفارق ليصبح الفريق الفرنسي متقدما 12 / 11 في الدقيقة 23.

لكن المنتخب الفرنسي فرض تفوقه بعدها وتقدم 15/ 11 عند الدقيقة 24.

واستعاد المنتخب الجزائري تألقه في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ليقلص الفارق عن طريق بوجناح ورضا عريب ثم اختتم المنتخب الفرنسي التسجيل في الشوط الأول وأنهاه متقدما 16/ 14.

ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني، وتقدم المنتخب الفرنسي لكن الفريق الجزائري حقق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

ورغم تألق الحارس الفرنسي بشكل كبير وحصول المنتخب الفرنسي على رمية جزائية، نجح المنتخب الجزائري في تقليص الفارق أكثر من مرة وقد سجل أيوب العبدي هدفا رائعا في الدقيقة 37 ليصبح المنتخب الفرنسي متقدما 20/ 18.

وتألق يحيى زيموشي في التصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 39 ثم نجح المنتخب الجزائري في إدارك التعادل 20 / 20 عن طريق بركوس ورضا عريب.

وفي الدقيقة 42 تقدم منتخب الجزائر 21 / 20 عن طريق رضا عريب ثم تعادل المنتخب الفرنسي عن طريق فابريجاس في الدقيقة 43 وأضاف اللاعب نفسه هدف التقدم 22/ 21 لفرنسا في الدقيقة 44.

وسجل بركوس هدف التعادل 22/ 22 للجزائر من رمية جزائية في الدقيقة 45 ثم سجل أيوب العبدي هدف التقدم 23/ 22 للجزائر في الدقيقة 47 لكن منتخب فرنسا تعادل بعدها بدقيقة واحدة، ثم تقدم 24/ 23 عن طريق كينتين ماهي وطلب مدرب الجزائر بعدها وقتا مستقطعا.

وسقط رضا عريب مصابا في الدقيقة 50 وخرج لتلقي العلاج، ثم سجل ماهي الهدف 25 لفرنسا.

وفي الدقيقة 53، نجح المنتخب الجزائري في تقليص الفارق بهدف سجلع بركوس من رمية جزائية ليصبح المنتخب الفرنسي متقدما 26/ 25.

وأهدر ماهي فرصة تعزيز التقدم للمنتخب الفرنسي من رمية جزائية في الدقيقة 56 حيث تصدى القائم لكرته، ثم تعادل المنتخب الجزائري 26/ 26 عن طريق زهير نعيم لكن المنتخب الفرنسي تقدم مجددا بعدها بثوان وسجل فابريجاس هدفه الرابع ليمنح المنتخب الفرنسي التقدم 28/ 26 في الدقيقة 58، قبل أن ينهي المنتخب الفرنسي المباراة فائزا 29/ 26.