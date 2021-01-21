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مستشفى الرنتيسي تجري (558) عملية مناظير تشخيصية خلال 2020

21 كانون ثاني / يناير 2021 10:09

مستشفى الرنتيسي تجري (558) عملية مناظير تشخيصية خلال 2020
مستشفى الرنتيسي تجري (558) عملية مناظير تشخيصية خلال 2020

غزة- الرأي

أظهر التقرير الصادر عن وحدة المناظير التشخيصية بمستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، بإجراء 558 عملية منظار تشخيصية وعلاجية خلال العام الماضي 2020 لمرضى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

وأوضح رئيس قسم الجهاز الهضمي الدكتور راغب ورش أغا، أن عدد عمليات المنظار للجهاز الهضمي بلغت خلال العام الماضي 436 منها 358 عملية منظار هضمي و68 منظار قولون.

من جانبه، أكد رئيس قسم الامراض الصدرية والجهاز التنفسي الدكتور عبد الله حسب الله أن عمليات منظار الرئة بلغت 132 عملية خلال العام الماضي.

والجدير بالذكر أن وحدة المناظير التشخصية بمستشفى الرنتيسي هي الوحيدة في مستشفيات القطاع الحكومي بغزة التي تقدم خدمات المناظير التشخيصية والعلاجية للأطفال ويتم تحويل العديد من الحالات لها من أقسام المستشفيات المختلفة في قطاع غزة.

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